LE PIED DE LA POMPE A LA BISAINE LA MANUFACTURE St Quentin, 16 février 2024, St Quentin.

Si vous aimez : Tryo, La rue Ketanou, KarpattLe combo breton infernal le pied de la pompe vient secouer la Manufacture avec leur rock folk festive.Le Pied de la Pompe, Le Pied DLP , LPdLP, qu’importe le nom pourvu qu’il y ai du sens; Depuis 2007, le combo Breton s’inscrit clairement dans une énergie festive et singulière. Le groupe se joue des codes et, continue donc d’avancer au rythme d’un rock folk unique, au son plus frontal que jamais avec un seul mot d’ordre: Jouer et partager sa vision d’un monde dans lequel le pire peut côtoyer le meilleur. Ça secoue un peu et ça fait du bien ! Le PIED DLP, sait donc conjuguer le festif et le vindicatif et n’a de cesse de faire bouger les lignes.Au fil des années, le groupe continue de fidéliser son public et s’affirme encore et toujours , comme un full band musclé, généreux et sincère. Sourire et serrer les dents en même temps, c’est ça LPdLP. Le groupe a sorti «Hors-piste», son 5ème album studio, en octobre 2023 (Baco Distribution).Un album au son plus organique et électrique que jamais et qu’il défendront en tournée en 2024.1ère partie : A la bisaine

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02