Portes ouvertes de l’atelier La Manufacture Singulière La manufacture singulière, 1 avril 2023, Marseille. Portes ouvertes de l’atelier La Manufacture Singulière 1 et 2 avril La manufacture singulière L’atelier sera ouvert au public, nous vous accueillerons avec joie et serons tous.tes disponibles pour échanger autour de nos savoir-faire, de nos univers créatifs et de nos pratiques respectives.

Dans la galerie vous découvrirez nos créations ainsi que celles d’autres artisans locaux : bijoux, herbiers, céramiques, pastis artisanal, linogravures, ustentiles en bois…

Rdv à la manufacture singulière, située au 143 rue Sainte, au fond de la cour à gauche !

Vous découvrirez un espace divisé en quatre espaces distincts :

– la galerie dans laquelle vous retrouverez nos créations,

– l’atelier d’Anna de l’Irrégulière, céramiste

– l’atelier Virginie Fantino, bijoutière

– l’atelier de Caroline de Folium, créatrice d’herbiers

Nous avons hâte de cette rencontre ! La manufacture singulière 143 rue sainte Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://virginiefantino.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisanat atelier partagé céramiste herbiers bijoux bijouterie maison botanique créateur créatrice fleurs séchées céramique vaisselle assiette terre métal laiton Eric Massua

