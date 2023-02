Table-ronde | Immigration maghrébine et industrie textile La Manufacture Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Table-ronde | Immigration maghrébine et industrie textile La Manufacture, 4 mai 2023, Roubaix. Table-ronde | Immigration maghrébine et industrie textile Jeudi 4 mai, 18h30 La Manufacture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Bouzid Belgacem, Jean-René Genty et Mathlide Wybo handicap moteur mi La Manufacture 29 Avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Avec : Bouzid Belgacem, président de l’association des anciens salariés de la Tossée (Tourcoing) Jean-René Genty, historien spécialiste de l’immigration dans le nord de la France Modération Mathilde Wybo, ingénieure d’études, Université de Lille En partenariat avec La Manufacture – Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:30:00+02:00

2023-05-04T20:30:00+02:00 Anaïs Gadeau, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Adresse 29 Avenue Julien Lagache - 59100 Roubaix Est Ville Roubaix lieuville La Manufacture Roubaix Departement Nord

La Manufacture Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Table-ronde | Immigration maghrébine et industrie textile La Manufacture 2023-05-04 was last modified: by Table-ronde | Immigration maghrébine et industrie textile La Manufacture La Manufacture 4 mai 2023 La Manufacture Roubaix roubaix

Roubaix Nord