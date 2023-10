Cet évènement est passé Lignes – Akané Yorita La Manufacture Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Lignes – Akané Yorita La Manufacture Roubaix, 1 février 2019, Roubaix. Lignes – Akané Yorita 1 février – 31 mars 2019 La Manufacture Entrée libre avec la C’ART Akané Yorita présente ici le résultat de ses expérimentations autour de la notion de « lignes ». Dans ses installations monumentales au fil ainsi que dans son travail sur les réseaux routiers des cartes, l’artiste explore les liens et les croisements linéaires qui existent tout autour de nous. Une installation de kimonos traditionnels, pour certains retravaillés par des artistes, sera également présentée. La Manufacture 29 Avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-01T14:00:00+01:00 – 2019-02-01T18:00:00+01:00

