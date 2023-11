Visite olfactive de la Manufacture La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite olfactive de la Manufacture La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 25 février 2024, Roubaix. Visite olfactive de la Manufacture Dimanche 25 février 2024, 15h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 8€ Cette visite olfactive vous emmènera au cœur d’une ancienne usine textile. Découvrez la Manufacture sous un autre angle : un parcours olfactif autour de l’histoire textile qui vous fera voyager au gré des parfums et de ce qu’ils évoqueront.

Un voyage temporel et sensitif, une nouvelle façon d’aborder l’histoire textile de Roubaix ! La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-olfactive-de-la-manufacture »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 50.682828;3.196085

