La Manufacture en Odorama La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, dimanche 25 février 2024.

La Manufacture en Odorama Une nouvelle approche de la Manufacture ! Dimanche 25 février, 15h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T16:30:00+01:00

La Manufacture en odorama !

La Manufacture vous invite à une expérience unique ! Explorez le musée, une ancienne usine textile, à travers vos sens !

Plongez dans les collections du musée d’une manière différente, à travers un parcours sensoriel qui suit l’histoire textile. Un périple temporel et olfactif vous attend à la Manufacture.

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-olfactive-de-la-manufacture »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture

