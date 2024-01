Objet Textile #4 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, samedi 10 février 2024.

Objet Textile #4 4e édition de la Biennale Objet textile ! 10 février 30 mars La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Entrée gratuite

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

La Manufacture organise la quatrième édition de la biennale Objet Textile, temps fort de sa programmation autour de l’art textile contemporain.

25 artistes locaux, nationaux et internationaux sélectionnés par un jury de professionnels, sont invités à présenter leur travail dans des modules individuels de 10m3, vitrine de leur univers singulier.

Une exposition qui témoigne de la richesse et de la diversité de la création textile contemporaine. Dépassant les limites de la salle d’exposition, les installations artistiques présentées au cœur de la salle des machines se mêlent au patrimoine industriel.

Un prix Manufacture, un prix Lieux-Communs (Namur, Belgique) et pour la première fois cette année, un prix TAMAT – Musée de la Tapisserie et des Arts textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont décernés à cette occasion.

Les artistes lauréats remportent une place dans la programmation de ces trois institutions.

Cette 4ème édition de la biennale Objet Textile présente 23 installations, réponses artistiques textiles et polyphoniques à une thématique commune le monochrome.

Si pour des artistes, le travail de la couleur unique est déjà un procédé connu et inhérent à leurs démarches, pour d’autres la contrainte est l’occasion d’une expérimentation. La réduction à une couleur – ou la tentative du monochrome, loin d’être une réduction de la pratique artistique, devient alors une poursuite ou un renouvellement.

Par définition opposée au polychrome, la couleur unique dans l’art revêt d’innombrables formes et nuances. Tantôt interrogée, tantôt porteuse de symbole, objet de dérision ou encore spirituelle, la couleur se nuance, s’oppose, se contredit même parfois. Elle est sujette à tous les possibles.

Les artistes sélectionnés :

Nawelle AÏNÈCHE, Robberto & Milena ATZORI, Esther BAPSALLE & Louis LEFEVBRE, Annie BASCOUL, Cassandre BOUCHER, Xavier BRISOUX, Florence BRODARD, Emilie CHAUMET, Myriam CHAUVY, Aurélien FINANCE, Laure FORET, Amandine FOURNIER–CAMPION, Isabella HIN, Clotilde JEANNOT, Amandine LAMAND, Kelly LIMERICK, Coraline MAGNY, Aleksandra PAROL, Elfie POIRÉ, Megan SHARKEY, Gea VAN ECK, Sarah VAN MELICK et VARIOUS ARTISTS

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.20.98.92 »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture

