Broderie sur photo – Atelier parent-enfant La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 5 janvier 2024, Roubaix.

Broderie sur photo – Atelier parent-enfant Vendredi 5 janvier 2024, 15h30 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Gratuit – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T15:30:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T15:30:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00

Nébuleuz, artiste pluridisciplinaire et street brodeuse, vous propose, au Musée La Manufacture, un atelier autour du fil et de la broderie et des perles, pour petits et grands.

Laissez-vous inspirer par son univers et les fils de couleurs pour un moment de création à 4 mains.

À partir de 8 ans – Matériel inclus

Merci de vous inscrire en binôme enfant-parent (une place = un binôme)

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-enfant-parent-broderie-sur-photo-avec-nebuleuz »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@nebuleuz.nebuleuz) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/408455589_720998422936910_6357331570522635878_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=TFWGbPbAAJEAX8Nnjfi&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfD0WNNZ9ifbeVfGPhKr-riZtjSjhz4ttd8tMCYEzL36Xw&oe=6580EE43 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/nebuleuz.nebuleuz/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/nebuleuz.nebuleuz/ »}, {« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture

atelier broderie

Nébuleuz