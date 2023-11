Choc des talents La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Choc des talents Jeudi 23 novembre, 09h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Choc des talents !

Que ce soit en danse, en graff, dans toutes activités artistiques, dans le sport, ou encore au travers tes savoirs-être…

Tu as du talent !

Viens nous le montrer lors du Choc des Talents, une journée de challenge en équipes pour te révéler !

Cette journée sera riche en défis et te permettra de révéler tes compétences dans divers domaines culturels.

Au programme

Commence ta journée avec un petit déjeuner pour être au top de ta forme.

Défie-toi dans trois challenges :

– Un atelier graff animé par le Collectif Renard

– Un atelier Tufting animé par Mokette

– Un atelier Danse animé par Raphaël KAMANI – Abondance Mouv !

Enfin savoure un repas offert pour recharger tes batteries et découvre l’équipe gagnante !

Montre-nous ce dont tu es capable et mène ton équipe vers la victoire ! Jeudi 23 novembre, de 9h à 15h

à la Manufacture – 29 Av. Julien Lagache, à Roubaix

N’hésite pas à venir avec un(e) ami(e) en recherche d’emploi ! Tout participant qui t’accompagne a une chance de gagner un lot !

Atelier Graff

Animé par Le Collectif Renard

Atelier Tufting

Animé par Mokette

Atelier Danse Animé par Raphaël KAMANI – Abondance Mouv La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T15:00:00+01:00

