Stéphanie Laleux | Pour quels motifs ? La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 21 novembre 2023, Roubaix.

Echos aux enchevêtrements complexes de la nature, à l’énergie contagieuse du carnaval, aux univers bigarrés des marchés, les ornements dans l’œuvre de Stéphanie Laleuw se démultiplient, prolifèrent, s’entremêlent, s’échappent de la toile, pour finalement occuper l’espace tout entier.

De la sphère domestique à l’espace public, l’artiste raconte à son tour une nouvelle histoire et jette un pont entre l’art et la vie. Dans un jeu exubérant de motifs, de couleurs et de matières, Stéphanie Laleuw nous invite au cœur du vivant.

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

