Atelier rencontre avec Geoffrey Planque La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Atelier rencontre avec Geoffrey Planque La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 3 novembre 2023, Roubaix. Atelier rencontre avec Geoffrey Planque Vendredi 3 novembre, 15h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 8€ – sur inscription Pour la première fois à la Manufacture, Geoffrey Planque vous plonge dans son univers franco-indien et vous propose de vous initier à la broderie sur papier, sur photographies anciennes. L’atelier sera l’occasion de découvrir également une ancienne technique indienne de broderie : nakhatiki.

À partir de 16ans, ouvert aux adultes La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-rencontre-avec-un-artiste-geoffrey-planque »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@geof_frey_plan_que) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/244429284_122950486759278_5059214725870772988_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=IdY1BqPhdIsAX9Mdno3&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDSSbHvXJTiyMywCyET_bNczHYrZaII0yXuUPhMF7ixVA&oe=652C7C38 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/geof_frey_plan_que/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/geof_frey_plan_que/ »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T15:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

2023-11-03T15:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00 atelier broderie Geoffrey Planque Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Adresse 29 avenue Julien Lagache Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix latitude longitude 50.682828;3.196085

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/