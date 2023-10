Lecture pour les enfants au musée La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 25 octobre 2023, Roubaix.

Lecture pour les enfants au musée Mercredi 25 octobre, 15h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Gratuit – sur réservation

De la lecture au musée !

Nous donnons rendez-vous aux enfants et leurs accompagnants dans l’Atelier, espace chaleureux de La Manufacture, pour une véritable pause en faveur de la lecture et de l’écoute pour les plus jeunes ! Deux bénévoles ont sélectionné tout spécialement des livres sur la thématique de l’architecture, la maison et l’usine à la médiathèque La Grand Plage de Roubaix. Venez les écouter au musée !

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Une séance de 15h à 15h30 et une séeance de 16h à 16h30

(Merci d’inscrire uniquement les enfants)

En collaboration avec l’association Lire et Faire Lire

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lecture-pour-les-enfants »}] [{« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ »}, {« link »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/ »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

lecture musée

La Manufacture