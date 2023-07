Voyages et architectures – Les Motte-Bossut photographes La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Voyages et architectures – Les Motte-Bossut photographes 16 et 17 septembre La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile

Du 8 septembre au 29 octobre 2023, la Ville de Roubaix propose une exposition intitulée « Voyages et Architectures, les Motte-Bossut photographes ». Celle-ci présente des photographies inédites réalisées par la famille roubaisienne Motte-Bossut. Passionnée de ce médium moderne, cette famille de l’industrie textile a capturé ses voyages et ses déplacements, transmettant ainsi une vision remarquable de l’architecture de Roubaix et des lieux parcourus en France, en Europe et autour de la Méditerranée. L’exposition révèle le regard d’une famille bourgeoise au tournant du 20e siècle, alors que la ville connaît son apogée industrielle. Accompagnant les tirages et les reproductions, des outils pédagogiques permettent de mieux appréhender la photographie du début du 19ème siècle et de mettre dans son contexte l’histoire de la famille Motte. Certains objets tels que des appareils photographiques et des plaques de verre originales sont également présentés. Une œuvre de l’artiste roubaisienne Nébuleuz est créée et exposée à cette occasion.

L’exposition se poursuit sur le parvis des Archives nationales du monde du travail, 78 bd Leclerc, et aux magasins L’Usine, 228 av Motte. Découvrez-y une sélection de photographies du fonds Motte-Bossut, complétant l’exposition proposée à La Manufacture.

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://lamanufacture-roubaix.com Ancien site industriel, musée consacré à la mémoire de l’industrie textile et à la création textile contemporaine. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt Fraternité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Amis du fond photographique Motte-Bossut