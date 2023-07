Les siestes Like Teen Spirites La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 29 juillet 2023, Roubaix.

Les siestes Like Teen Spirites Samedi 29 juillet, 14h30, 17h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Gratuit sans réservation

Voyage sonore immersif

« Siestes like Teen Spirites » est un dispositif pluridisciplinaire qui poursuit les recherches menées par deux artistes :

– Elodie Wysocki, artiste plasticienne, développe un travail autour des altérités, de la monstruosité au sens de l’enquête sur la marge des normalités.

– Vincent Gasté, musicien et ancien journaliste s’intéresse aux gens et aux récits. Ses créations sonores se colorent du langage de ceux qu’il rencontre.

Les Siestes Like Teen Spirites proposent une expérience immersive sensible.

Le dispositif se compose d’une installation textile légère, mobile et modulable. Ce dispositif artistique une fois installé permet aux visiteurs de s’y asseoir où de s’y allonger.

La seconde partie du dispositif est un diptyque sonore de 45 minutes, proposé à l’écoute par le biais de walkman installés dans les tapis d’écoute.

Cette création sonore s’organise autour de deux individues :

– Mme S. est psychologue – chamane

– Mme F. est énergéticienne et communique, à distance, avec les animaux

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

