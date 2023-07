Broderies de perles et de paillettes sur photo textile La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 29 juillet 2023, Roubaix.

Broderies de perles et de paillettes sur photo textile Samedi 29 juillet, 14h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 10€

Venez faire scintiller un portrait textile grâce à la broderie de perles et de paillettes et repartez avec votre création !

À travers sa pratique, l’artiste Elodie Derache soulève des questions universelles telles que les liens entre le corps et la psyché, la place de chacun dans sa vie et les sociétés, et la réappropriation de son corps et sa santé dans la quête d’équilibre et de bonheur.

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-perles-brodees-sur-textile-avec-elodie-derache »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T17:00:00+02:00

Elodie Derache