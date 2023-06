Visite guidée de l’exposition Faces Cachées La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, 10 juin 2023, Roubaix.

Visite guidée de l’exposition Faces Cachées 10 juin – 12 août, les samedis La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 6€ – sur inscription

La Manufacture de Roubaix ras­semble le travail de vingt-et-un artistes issus d’horizons culturels éclectiques (France, Belgique, Allemagne, Suède, Bénin, Alaska…) autour du thème du masque et de ses multiples avatars.

Sous le commissariat de la plasticienne et pho­tographe Christine Mathieu, c’est ainsi un florilège de regards, de détournements et d’appropriations artistiques qui est pré­senté au public à travers cette pratique au renouveau sans précédent : l’art textile.

Faustine vous propose de la suivre pour une découverte de l’exposition.

Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00

La Manufacture Roubaix