Atelier de couture et d’art graphique La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, 25 avril 2023, Roubaix. Atelier de couture et d’art graphique 25 – 28 avril La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Gratuit Le 18 juin prochain la Manufacture, accueillera un Cabaret de l’Union avec le spectacle Les Dégainées de la Cie l’Estafette.

Vous avez la fibre créatrice ? Accompagnés par Sophie Cornille de la compagnie et l’artiste Chicken, prenez part à la création des costumes Faux Corps qui seront portés lors de la représentation.

Le crédo : Accordons-nous le corps qu’on veut ! Il s’agit de dessiner sur des panneaux qu’on pourra revêtir, des corps soit atypique, soit qu’on se rêve et de les habiller de dessous. Dessous, non pas dessinés par les diktats de la mode mais par l’imagination ou les revendications des participants. Le mot d’ordre : Haut les corps, bas la mode ! Chicken qui crée les impressions colorées et farfelues des culottes Saturnin apportera son regard de plasticien et Sophie Cornille apportera toutes les techniques de customisation en couture pour les dessous imaginés. Conditions :

Être disponible entre 10h et 12h du 25 au 28 avril pour une ou plusieurs sessions.

A partir de 12 ans, ouvert aux adultes

Pas de prérequis

Rendez-vous à l’Atelier de la Manufacture En collaboration avec Travail et Culture et les Archives Nationales du Monde du Travail La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « programmation@lamanufacture-roubaix.fr »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T10:00:00+02:00 – 2023-04-25T12:00:00+02:00

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T12:00:00+02:00 Illustration Chicken

