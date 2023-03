Faces Cachées La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Faces Cachées La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, 22 avril 2023, Roubaix. Faces Cachées 22 avril – 26 août La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 4€ Le masque continue de nourrir l’imaginaire des artistes. Notre rapport à ce symbole intemporel et ses fonctions rituelles est mis à jour à la Manufacture de Roubaix à travers les âges et les supports. L’exposition Faces cachées propose un ensemble de photographies, d’oeuvres textiles, de peintures, puisant dans un catalogue de représentations hybrides issues de cultures multiples; des masques et costumes, enfin, prêts de collections ethnologiques, témoignent aussi d’une quête universelle et intemporelle.

En savoir plus La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.46.00 »}] [{« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/programmation/faces-cachees/ »}] Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Métro ou tram Eurotéléport, puis Liane 3 direction Leers La Plaine, arrêt La Manufacture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00 La Manufacture

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Adresse 29 avenue Julien Lagache Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Faces Cachées La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 2023-04-22 was last modified: by Faces Cachées La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 22 avril 2023 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix roubaix

Roubaix Nord