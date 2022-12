Ouvrir la voie – Balade sonore La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Parcours sonore

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile
29 avenue Julien Lagache
Roubaix 59100

0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Depuis la Manufacture jusque la Condition Publique, Tristan vous accompagnera dans la découverte d’un parcours sonore inédit ! « Ouvrir la voie », est une balade sonore en cinq épisodes qui vous permettra de découvrir ce quartier de Roubaix à travers les histoires de cinq femmes qui y ont vécu, lutté et travaillé.

En cinq temps, la thématique du courage est dépliée : celui de faire face au feu (Marie Buisine), à la guerre (Nelly Devienne), à l’exil ou à la déportation (Gervaise Schmitt), mais aussi celui d’écrire, de chanter (« Lalla » Fatma Tilikète) ou celui d’être élue (Flore Barloy).

S’appuyant sur la cartographie du Matrimoine de la Ville de Roubaix, cette création d’Hélène Mathon valorise l’apport des femmes dans l’histoire du quartier.

Tristan votre guide veillera à introduire chacune des étapes du parcours en les inscrivant dans leur contexte respectif.

