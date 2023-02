Manuf’Académie spéciale années 30 et 50 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Manuf'Académie spéciale années 30 et 50
25 février – 29 avril
La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile
29 avenue Julien Lagache
Roubaix 59100

0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. A l’appel de la cloche, enfants et parents, vêtus de leur tenue de travail, se retrouvent apprentis dans une usine textile. Leur guide/contremaître les invite à relever de nouvelles épreuves pour relancer la production d’après guerre, découvrir les dernières inventions techniques et s’initier aux langues parlées par les ouvriers venus travailler à Roubaix ! Au programme, des défis d’agilité et de mémoire, des épreuves de force et des expériences sonores et olfactives inédites…

Enfants de 6 à 12 ans

Dans le cadre de l’année thématique de PROSCITEC « Au-delà de nos frontières » et le Printemps de l’Art Déco.

