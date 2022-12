Goûter tricot avec le Gang des Tricoteuses La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Goûter tricot avec le Gang des Tricoteuses
Mardi 27 décembre, 14h30
La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile
29 avenue Julien Lagache
Roubaix 59100
Nord Hauts-de-France

0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Michèle, Lucie, Chantal, Colette, Christelle, et les autres membres du Gang vous invitent à l’Atelier pour un goûter tricoté. L’occasion d’appréhender, peut-être pour la première fois, cette technique avec une tricoteuse. Premiers pas, échanges, transmission et petits gâteaux seront au rendez-vous. Tous les participants repartiront avec une surprise tricotée, parce que c’est Noël après tout !

