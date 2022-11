Paysages textiles québécois La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Paysages textiles québécois 3 décembre 2022 – 11 mars 2023 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile

Entrée libre

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

0320209892 http://lamanufacture-roubaix.com/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix/?fref=ts;https://twitter.com/lamanufrbx;https://www.instagram.com/lamanuf/ Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d’ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile de Roubaix et ses environs. Paysages textiles québécois présente les œuvres textiles des artistes québécoises, Carole Baillargeon et Louise Lemieux Bérubé. Les installations Je rêve d’être un arbre et Hiver, invitent le visiteur à expérimenter sa propre relation au territoire agricole ou forestier. Ces œuvres allient métiers d’art, arts visuels, artisanat et scénographie et font écho à l’abondance des techniques utilisées ainsi qu’aux traditions et aux coutumes développées au fil de tout processus d’occupation du territoire, porteuses de l’expérience humaine. L’exposition met en lumière, la relation unissant l’individu à son environnement et témoigne de sa capacité à apprivoiser puis à s’adapter et à percevoir les particularités de celui-ci par le truchement des échos qu’il évoque en chacun de nous. Commissariat d’exposition :

Marie-France Bégis

2022-12-03T14:00:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00

