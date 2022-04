La Manufacture La Manufacture – musée de la Mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Expostion en cours : Mai Tabakian, _Formes Sensibles_ (œuvres textiles, sculptures) Au programme : Kyoung Ae Cho, Edit Balogh, Włodzimierz Cygan, Richard Flament, Verena Friedrich, Diana Harrison, Chikako Imaizumi, Kakuko Ishii, Mitsue Ito, Yasuko Iyanaga, Raija Jokinen, Chung-Im Kim, Ieva Krūmin̦a, Mi-Kyoung Lee, Beili Liu, Sui Park, Sandrine Pincemaille, Helle Rude Trolle, Kenji Sato, Magdalena Soboń, Amparo de la Sota, Marika Szaraz, Dani Tambour, Takaaki Tanaka, Sandrine Thiébaud-Mathieu, Helene Tschacher, Takumi Ushio, Makiko Wakisaka, Leyun Wang, _Asia Europe 5_

Expositions en accès libre et gratuites les trois jours Visite des collections permanentes du musée : 6 euros tarif plein et 4 euros tarif réduit le samedi et le dimanche de 14h à 18h

