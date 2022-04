La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope Musée des Arts décoratifs et du Design, 12 mai 2022, Bordeaux. La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 12 mai à 19:00

### La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope **Cycle sur la céramique en France au tournant du XXe siècle par Étienne Tornier, responsable des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux et Emmie Beauvoit, docteure en physique des archéomatériaux** Comme de nombreuses villes en France et en Europe, Bordeaux a contribué avec les manufactures David Johnston puis J. Vieillard & Cie, à l’épanouissement de la faïence fine au milieu du XIXe siècle. Formes, décors et techniques des pièces conservées au madd-bordeaux illustrent la grande habileté des ouvriers des manufactures successives. Depuis 2017, le musée participe à un important projet de recherche initié à la suite des fouilles entreprises dans le quartier de Bacalan à l’emplacement de la manufacture J. Vieillard & Cie, réalisées par le centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole. Ce projet qui réunit plusieurs universités et musées de la région Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, a permis le financement d’une thèse soutenue en juillet dernier par Emmie Beauvoit. Nourries d’analyses physico-chimiques poussées, les conclusions de ses recherches apportent un nouvel éclairage sur les productions des manufactures Johnston et Vieillard.

Gratuit – Nombre de places limité Sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Cycle sur la céramique en France au tournant du XXe siècle Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Arts décoratifs et du Design Adresse 39 rue Bouffard, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Departement Gironde

Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope Musée des Arts décoratifs et du Design 2022-05-12 was last modified: by La manufacture J. Vieillard & Cie au microscope Musée des Arts décoratifs et du Design Musée des Arts décoratifs et du Design 12 mai 2022 bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux

Bordeaux Gironde