Visite Guidée de la Manufacture La Manufacture du grenat Prades

Pyrénées-Orientales

Visite Guidée de la Manufacture La Manufacture du grenat, 1 avril 2023, Prades. Visite Guidée de la Manufacture Samedi 1 avril, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 La Manufacture du grenat Découvrez un patrimoine vivant unique au monde !

De l’écomusée, en passant par la mine reconstituée et nos ateliers, nous vous racontons l’histoire du grenat catalan, de l’antiquité aux temps modernes, et vous expliquons les techniques successives de sa fabrication. Derrière la verrière de nos ateliers, vous assistez en direct au travail minutieux de nos artisans d’Art et découvrez les plus belles pièces de notre collection dans un espace dédié à notre marque Joyaux Catalans®. Durée moyenne de la visite 55 min, parking sur site, 4 visites guidées le 1er avril, departs: 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30, reservation conseillée (en ligne https://www.manufacturedugrenat.com/fr/reserver-ma-visite-guidee ou par tel. 0468962103) La Manufacture du grenat 70 Guy Malé 66500 prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://www.manufacturedugrenat.com/fr/reserver-ma-visite-guidee »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T11:25:00+02:00

2023-04-01T16:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:25:00+02:00 grenat Catalan manufacture du grenat manufacture du grenat

Lieu La Manufacture du grenat Adresse 70 Guy Malé 66500 prades Ville Prades

