Événement de C'est mon patrimoine 2022 La manufacture des œillets – centre d'art contemporain – le crédac 25-29 rue Raspail, Ivry-sur-Seine, 94200, Ile-de-France

01 49 60 25 06 https://fr-fr.facebook.com/credac;https://instagram.com/le_credac/ Depuis septembre 2011, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé au 3e étage du « bâtiment américain » de la Manufacture des œillets. Fleuron du patrimoine industriel, ce bâtiment de briques et d’acier construit en 1913, aux façades entièrement vitrées, est l’une des premières manifestations du fonctionnalisme en France. La danse des briques Stage de danse et vidéo Pendant les vacances de la Toussaint, un stage de danse et vidéo est proposé par le centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac et la Briqueterie – centre de développement chorégraphique national à Vitry. En compagnie de la danseuse Luara Learth et du vidéaste Thomas James, un groupe d’usagers de la maison de quartier Monmousseau-Vérollot à Ivry, découvre les secrets et les coulisses de ces deux sites, anciennes usines transformées en espaces culturels. Les participant-e-s réalisent un film collectif pour raconter l’insolite histoire de ces lieux, en la mêlant à leurs propres parcours de vie… un projet pour animer les différents patrimoines (historiques, culturels, familiaux) qui nous traversent ! QUAND ? Du 24 au 28 octobre –les après-midi de 14h à 16h POUR QUI ? Tout le monde à partir de 12 ans (enfants à partir de 8 ans accompagnés) OU ? A la maison de quartier Monmousseau – Vérollot, à la Briqueterie, au Crédac (la Manufacture des Œillets) Jauge du groupe : 15 participant-e-s maximum

