Apéro couture : reprise et revalorise La Manufacture des Capucins Vernon Catégories d’Évènement: Eure

Vernon Apéro couture : reprise et revalorise La Manufacture des Capucins Vernon, 20 octobre 2023, Vernon. Apéro couture : reprise et revalorise Vendredi 20 octobre, 18h00 La Manufacture des Capucins Venez partager un moment convivial entre apéritif et cours de couture.

Le fil rouge de cet atelier sera de valoriser des chutes textiles de vétements usagés pour les transformer collectivement en une nouvelle création.

Venez gratuitement apprendre et partagez un moment unique. Animation gratuite. Participez à l’apéritif en amenant votre specialité Et pour aller plus loin retrouvez nous le lendemain lors notre Repair Café en partenariat avec la Ressourcerie locale. ️ La Manufacture des Capucins 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/00000801-259-496-197-632-715/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Eure, Vernon Autres Lieu La Manufacture des Capucins Adresse 27200 Vernon Ville Vernon Departement Eure Lieu Ville La Manufacture des Capucins Vernon latitude longitude 49.091781;1.488657

La Manufacture des Capucins Vernon Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernon/