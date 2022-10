Master Class exploration de la voix avec Maryline Guitton La Manufacture Chanson / Paris / 75 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exploration de la voix dans ses multiples potentialités, au service du chant improvisé La Manufacture Chanson / Paris / 75 124 avenue de la République 75011 Paris Quartier de la Folie-Méricourt Paris 75011 Île-de-France Exploration de la voix dans ses multiples potentialités, au service du chant improvisé. Puisant à la source du travail vocal Roy-Hart, sera engagé conjointement à la voix : le corps, les émotions et l’imaginaire. Recherche de l’extension des registres, les espaces de résonances, les sons clairs et les sons cassés, du lien voix parlée/voix chantée et la relation mouvement/son. Lors de cette séance, l’improvisation vocale intègrera et dépassera les principes de la mélodie et du rythme pour embrasser une recherche sur les textures, couleurs, paysages, caractères, esprits de la voix. Cette master-class inclut diverses techniques issues du lyrique, du jazz et de la comédie musicale mais s’inscrit surtout dans une démarche humaniste transmise par le centre Roy-Hart.

