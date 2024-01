Rencontre Pro 2.0 Vincent Blaviel / Dirigeant Pop Division Company La Manufacture Chanson Paris, mardi 27 février 2024.

Rencontre Pro 2.0 Vincent Blaviel / Dirigeant Pop Division Company Vincent Blaviel est compositeur, réalisateur et dirige Pop Division Company, société de production et d’édition. Mardi 27 février, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T19:30:00+01:00 – 2024-02-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-27T19:30:00+01:00 – 2024-02-27T21:00:00+01:00

Après ses débuts en tant que compositeur interprète et auto-producteur, Vincent débute dans l’industrie musicale au commercial chez Sony Music puis au Marketing au sein du label EPIC. En 2000, il entame chez Zomba records sa carrière de Directeur artistique qu’il poursuit chez BMG puis à nouveau chez Sony Music en tant que responsable du service artistique jusqu’en 2019.

Durant cette période, Vincent signe de nombreux artistes et assure la direction artistique d’une centaine d’enregistrements, totalisant 8 victoires de la musique, et plus de 10 millions d’albums vendus.

Aujourd’hui Vincent dirige Pop Division Company, structure de production et éditions qui crée et réalise de la musique pour l’industrie phonographique, le cinéma, la télévision, et différents supports numériques.

Les rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson, en collaboration avec le Centre national de la musique, permettent de rencontrer un professionnel de l’industrie musicale ou du spectacle vivant et de bénéficier de son regard et de son expérience.

À 19h30 (le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15)

Vous pouvez suivre la rencontre sur Twitch !

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/27-02-2024-19-30-rencontre-professionnelle-vincent-blaviel »}]

Paris Rencontre

Julien Vachon