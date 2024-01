Masterclass EXPLORATION CORPS-VOIX-CHANT IMPROVISÉ La Manufacture Chanson Paris, mercredi 7 février 2024.

Masterclass EXPLORATION CORPS-VOIX-CHANT IMPROVISÉ Exploration de la voix dans ses multiples potentialités, au service du chant improvisé. Avec Maryline Guitton à la Manufacture Chanson Mercredi 7 février, 14h00 La Manufacture Chanson Nos master class durent 4 à 7 heures et sont ouvertes à tous les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, dans la limite des places disponibles, au tarif de 90 € TTC.

CONTENU

Exploration de la voix dans ses multiples potentialités, au service du chant improvisé. Puisant à la source du travail vocal Roy-Hart, seront engagés conjointement à la voix le corps, les émotions et l’imaginaire. Recherche de l’extension des registres, les espaces de résonances, les sons clairs et les sons cassés, du lien voix parlée/voix chantée et la relation mouvement/son. Lors de cette séance, l’improvisation vocale intègrera et dépassera les principes de la mélodie et du rythme pour embrasser une recherche sur les textures, couleurs, paysages, caractères, esprits de la voix. Cette master-class inclut diverses techniques issues du lyrique, du jazz et de la comédie musicale mais s’inscrit surtout dans une démarche humaniste transmise par le centre Roy-Hart.

INTERVENANTE MARYLINE GUITTON

Maryline Guitton est professeur de voix et artiste multi-facettes (chanteuse, performer, comédienne, autrice, compositrice). Son approche pédagogique de la voix a été fortement marquée par sa rencontre avec le travail vocal Roy-Hart, dont elle est professeur agréée depuis 2012. Elle enseigne la voix de l’art-thérapie à la formation professionnelle artistique, en passant par le coaching dans le monde de l’entreprise. Elle intervient comme professeur de voix dans des écoles de théâtre (Blanche Salant, Ecole du Jeu, Point Fixe, Enfants Terribles) et assure le coaching vocal pour le spectacle vivant (théâtre, danse, musique) et le cinéma. Elle a également abordé le chant lyrique avec Robert Sentieys, la comédie musicale avec PierreYves Duchesne, le jazz avec Electra Weston. En 2016, elle a sorti un album de chansons en français sous le nom de Chrysopée.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/

