MASTERCLASS : Théâtre Musical, Chanson Théâtrale Mercredi 24 janvier 2024, 14h00 La Manufacture Chanson tarif de 90€ ttc — Masterclass ouverte à tout artiste professionnel, ou en voix de professionnalisation

Début : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T18:00:00+01:00

Comment aborder la chanson d’un point de vue théâtral, relier le chant à l’interprétation ? C’est le thème de cette Master Class qui débutera par un échauffement vocal, corporel, ludique et fédérateur. Le stagiaire pourra ensuite présenter une chanson en français de son choix, pas trop longue, qu’il connait parfaitement et dont il a un play-back instrumental. Pour cela, privilégier une chanson qui raconte une histoire, qui vous touche, qui vous amuse ou les deux à la fois. Cette master-class permettra d’explorer ce passage naturel de la voix parlée à la voix chantée, un simple prolongement. Interpréter, c’est aussi se poser des questions et faire des choix, faire que la diction et le phrasé musical soient essentiels pour être bien compris et entendu, être dans l’intention juste et trouver la liberté dans la contrainte du sens.

INTERVENANTE : CARYN TRINCA

Chanteuse, comédienne, auteure et coach vocal, Caryn Trinca est sensible à l’univers des comédies musicales et de la variété. Elle rejoint Les Années Twist de Roger Louret aux Folies Bergères et en tournée, puis intègre la troupe des Stylomaniacs dirigée par Claude Lemesle. Elle va ensuite être sollicitée pour de nouvelles aventures dans des comédies musicales : Piaf je t’aime (Olympia et Cirque d’Hiver 2006/2007), Musical Suspect, Pénélope dans Ulysse le retour de Troie, la Fée des bois dans Pinocchio le Musical (Tournée France), Lulu Warnicker dans l’adaptation française de Broadway Footloose et Lalou dans Le concert de Tchoupi. Poursuivant son chemin de « saltimbanque », ponctué par des rôles de meneuse de revue, Caryn est engagée dans différents shows sur les bateaux de la compagnie CroisiEurope, dans la troupe des Disco Mix girls ainsi que dans de nombreux cabarets. Aujourd’hui, diplômée de Voice Global Coaching, Caryn enseigne le chant et l’interprétation au Cours Florent à Paris et a coaché les enfants du Musical Le Roi Lion au théâtre Mogador. Avec Sébastien Debard, elle partage l’affiche du théâtre de la Contrescarpe dans le spectacle musical et théâtral Paris à l’infini. Cette rencontre est déterminante et à l’origine d’un 1er album « Anonymes » que Sébastien réalise et compose en majeure partie, sorti en 2022.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011

