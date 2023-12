RENCONTRE PROFESSIONNELLE : LÉA BUCCI La Manufacture Chanson Paris, 9 janvier 2024, Paris.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE : LÉA BUCCI Mardi 9 janvier 2024, 19h30 La Manufacture Chanson entrée libre sur inscription

Léa Bucci commence ses études de journalisme en 2011 en pensant se diriger vers la mode ou le journalisme de société. Mais en parallèle ses stages, elle commence rapidement à s’intéresser à la scène musicale locale. A la fin de ses études, elle est embauchée chez le webzine madmoiZelle en tant que rédactrice société/culture pour lequel elle réalise des interviews longues d’artistes, playlists et comptes-rendus de festival.

En 2016, elle rejoint le bureau parisien des journaux de presse quotidienne régionale EBRA. Elle y travaille pendant six ans en touchant quasiment à toute la chaîne d’un journal papier et web : secrétariat de rédaction, mise en page, desk web, rédaction… et fait preuve de détermination en proposant des interviews d’artistes musique.

Depuis mai 2022, Léa Bucci exerce comme rubricarde chanson/variété pour Télérama Sortir. À ce titre, elle est chargée d’aller voir et de chroniquer les concerts des artistes de chanson et de pop francophone en région parisienne. Elle réalise des interviews et portraits, toujours rattachés à une date de concert. Elle travaille également en lien avec le service musique de Télérama.

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

L’événement est retransmis en live twitch

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Léa Bucci