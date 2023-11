DIFFUSER ET PROMOUVOIR SON PROJET ARTISTIQUE MUSICAL La Manufacture Chanson Paris, 11 décembre 2023, Paris.

DIFFUSER ET PROMOUVOIR SON PROJET ARTISTIQUE MUSICAL 11 – 15 décembre La Manufacture Chanson Sur inscription. Coût de la formation : 1400 € TTC (ou 1250 € TTC en accès individuel). Financement AFDAS possible.

FINALITÉS

Analyser et expertiser les multiples dimensions des secteurs professionnels et de l’économie de la musique. Appréhender les enjeux d’un développement et d’une stratégie adaptée aux caractéristiques de son projet.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Un stage d’une semaine pour comprendre le métier et construire une stratégie de développement professionnel adaptée à son projet artistique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (ÊTRE CAPABLE DE)

• Identifier le public cible de son projet et les différents réseaux de diffusion de la musique en lien avec l’esthétique et la démarche artistique de son projet

• Identifier les différentes aides publiques à la création artistique et à la diffusion pour développer son projet

• Appliquer une méthodologie de prospection pour développer ses réseaux

• Utiliser les techniques de communication permettant de pitcher, convaincre et négocier afin de promouvoir son projet artistique ou culturel

MODULES :

> SECTEURS PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE

Spectacle vivant – Spectacle enregistré, droits sociaux,

droits d’auteurs et droits voisins.

> RÉSEAUX ET PUBLICS CIBLES EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE ARTISTIQUE

Nature et genèse d’un projet, étapes et objectifs de développement, réseaux de diffusion – Quel public cible ?

> ÉCONOMIE D’UN PROJET MUSICAL

Les bases d’un budget, partenaires financiers (production,

crowdfunding, préventes…), sociétés civiles, aides publiques et privées.

> LA BONNE PROSPECTION POUR ÉLARGIR SES RÉSEAUX PROS

Identifier et distinguer les singularités des partenaires professionnels à démarcher, outils et méthodes pour prospecter (numériques, physiques…), les bonnes pratiques.

> PROMOTION DU PROJET

Les différents formats de bio efficaces, le visuel, les supports de communication digitale (site web, newsletter, mailing liste, réseaux sociaux…) et physique (bio, affiches, flyers, dossier de presse, achat espaces…).

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• formation intensive, synergie du groupe

• travail collectif avec prise en compte du projet personnel

• cohérence avec le projet artistique, considération du rythme personnel et de l’expérience de chacun

INTERVENANTS PRESSENTIS

Emma Raynaud, David Barat, Sylvaine Fouix, Aurélie Thuot

SUIVI DE L’EXÉCUTION, MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION

• Feuilles de présence et certificat de réalisation de l’action de formation

• Mises en situation de présentation du projet

• Test d’évaluation des connaissances du secteur professionnel

• Formulaires d’évaluation de la formation

• Suivi personnalisé des stagiaires

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T10:00:00+01:00 – 2023-12-11T18:00:00+01:00

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

