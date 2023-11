JEUDI CHANSON La Manufacture Chanson Paris Catégorie d’Évènement: Paris JEUDI CHANSON La Manufacture Chanson Paris, 7 décembre 2023, Paris. JEUDI CHANSON 7 et 14 décembre La Manufacture Chanson Entrée libre, réservation possible sur notre billetterie Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaires de la Manufacture Chanson. Ce sont les Jeudis-Chanson. Les conditions pour s’inscrire à la scène ouverte en tant que participant.e :

• Être auteur.e, compositeur.rice, interprète

• Pas + de 3 personnes sur scène

• Pas de batterie Pour + de renseignements : télécharger la fiche info Inscriptions à partir de 10 jours avant la date concernée

uniquement par mail, à partir de 9h30 à accueil@manufacturechanson.org La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu La Manufacture Chanson Adresse 124 avenue de la république 75011 paris Ville Paris

