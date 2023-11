RENCONTRE PROFESSIONNELLE : MARY VERCAUTEREN La Manufacture Chanson Paris, 5 décembre 2023, Paris.

L’invitée : Mary Vercauteren / Directrice adjointe – Direction des aides du CNM

Après des études à la Sorbonne Nouvelle en direction de projets culturels, Mary Vercauteren commence sa carrière au Réseau Printemps (Printemps de Bourges) en tant qu’administratrice de 1999 à 2002. Elle devient ensuite responsable de programme pour le FCM (Fonds pour la création Musicale) jusqu’en 2008 où elle est principalement en charge de l’expertise et du suivi des demandes et des règlements, présentation des demandes et animation des commissions disques, clips, éditions, audiovisuel musical, festival et tournées.

En 2008, elle devient responsable du secteur des activités de production pour le CNV (Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz) jusqu’en 2019. Elle a pour mission principale la veille et le développement des activités du secteur, la prospective et mise en œuvre de nouveaux programmes (festivals, tournées et concerts à l’international) jusqu’en 2019.

En 2020, lors de la fusion du CNV avec le CNM (Centre National de la Musique), Mary Vercauteren devient directrice adjointe de la Direction des aides et participe à la construction, concertation et évaluation des aides de sauvegarde et de relance à destination de la filière spectacle (musique et variétés). L’une de ses mission consiste dans la mise en place des aides pérennes en concertation avec la filière pour les festivals, équipements et diffusion des salles, résidences, transition écologiques, ou encore le développement professionnel.En partenariat avec le CNM

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

