RENCONTRE PROFESSIONNELLE : MELCHIOR DE CARVALHO Mardi 21 novembre, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur inscription

L’invité : Melchior De Carvalho / Manager d’artistes – BAAM Productions

Melchior de Carvalho est actif depuis 2015 dans le management (Al Maari, MPL, Melba, Oré), son métier de prédilection qu’il intègre à l’activité de BAAM Productions en 2018. Société lyonnaise de production de spectacles, booking et ingénierie technique, Melchior y travaille comme booker puis responsable des tournées avant de se consacrer pleinement, toujours au sein de BAAM, au management artistique et à la gestion de l’entreprise.

Melchior intervient également comme label manager de l’Amirale (label du groupe MPL) et s’implique bénévolement dans des projets associatifs tels que le lieu Chromatique ou le festival Woodstower en région lyonnaise.

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011

2023-11-21T19:30:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

