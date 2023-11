MASTERCLASS » ÉCRITURE DE CHANSONS » La Manufacture Chanson Paris, 15 novembre 2023, Paris.

MASTERCLASS » ÉCRITURE DE CHANSONS » Mercredi 15 novembre, 14h00 La Manufacture Chanson 90€ TTC – Sur inscription

CONTENU

Cette master class propose une méthode de travail autour de l’écriture de chansons, un apprentissage de la maîtrise des moyens d’écriture. Il s’agit d’une exploration des voies de l’écriture et d’une approche des différents moyens permettant de libérer l’expression. L’objectif est de maîtriser les techniques de déblocage de l’imaginaire, de relecture et de mise en forme de l’écriture.

INTERVENANT : XAVIER LACOUTURE

Depuis 1999, Xavier Lacouture mène parallèlement à son activité d’auteur et d’interprète, celle de coach et de metteur en scène. Sa rencontre avec Mario Gonzales (issu du théâtre du soleil d’Ariane Mnouchkine) est déterminante. Elle est à l’origine de sa démarche sur la place de la mise en scène dans ce domaine très particulier qu’est la chanson. Un cheminement axé sur la recherche de la sincérité et l’émotion ou le fond n’est jamais sacrifié à la forme.

Renseignements et inscriptions

01.43.58.19.94 acp@manufacturechanson.org

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « email », « value »: « acp@manufacturechanson.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.43.58.19.94 »}] [{« link »: « mailto:acp@manufacturechanson.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

masterclass écriture