RENCONTRE PROFESSIONNELLE : MARINE PEYROUX / CO-DIRECTRICE – FESTIVAL PAUSE GUITARE Mardi 17 octobre, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur inscription

L’invitée : Marine Peyroux / co-directrice – Association Arpèges et Trémolos

Après des études de tourisme, Marine Peyroux s’est finalement tournée vers la culture en participant à l’organisation du Festival Pause Guitare en 2012. Lors de ce stage, elle est en charge de la gestion des bénévoles, de la billetterie et de la communication interne de l’association Arpèges et Trémolos à Albi. Ce stage est alors pour elle une révélation puisqu’elle continue d’évoluer au sein de l’association dont elle est aujourd’hui co-directrice.

De 2012 à 2017 elle est en charge de la gestion de billetterie et de la coordination des bénévoles pour 3 festivals : le Festival Un Bol d’Airs à Puygouzon, le Festival Les Ptits Bouchons à Gaillac et le Festival Pause Guitare à Albi. En 2017, elle passe responsable de la communication avant de finalement devenir co-directrice de l’association en 2020.

Depuis 2021, Marine Peyroux participe à de nombreux événements professionnels de structures partenaires Vous l’avez peut-être croisé lors du Festival Avec la Langue à Paris, de la Bourse Rideau à Québec, du Festival Voix de Fête à Genève, du Festival Printival à Pézenas, ou encore lors du Festival Musicalarue à Luxey…

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

