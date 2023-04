RENCONTRE PROFESSIONNELLE : MAGALI LECLERC La Manufacture Chanson, 23 mai 2023, Paris.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE : MAGALI LECLERC Mardi 23 mai, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur inscription

L’INVITÉE

Magali Leclerc a enfilé plusieurs casquettes au cours de sa carrière. Elle a d’abord fait ses armes dans l’administration et la comptabilité (Gorgone Productions, Salle de spectacle le Biplan, Ulysse Théâtre…) avant de s’orienter vers la production et la diffusion de spectacles.

Aujourd’hui codirigeante de la société de production Sostenuto, elle y assure depuis 2000 la co-direction artistique et a pour charge la production et la diffusion de nombreux artistes tels que Thibaud Defever (Presque Oui), Dendana, Nour, Daphné Swan ou encore Samuele. Elle est régulièrement sollicitée en tant que chargée de production et diffusion pour différentes compagnies, collectifs et associations (la compagnie du Tire Laine, L’association Tintinabulles…)

Engagée dans le milieu associatif, elle est membre du conseil National du S.M.A (Syndicat des Musiques Actuelles) depuis 2017. De 2017 à 2022, elle est membre du conseil d’administration et du bureau de Haute Fidélité – Pôle Musiques actuelles des Hauts-de-France. Entre 2006 et 2021, elle est également membre du conseil d’administration de la Brigade d’Intervention Culturelle (B.I.C) l’une des structures d’accompagnement de la filière des musiques actuelles en région Hautsde-France, en particulier via le Festival Crossroads.

En partenariat avec le CNM

DATE & HEURE

Mardi 23 mai 2023 à 19h30 (le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15)

LIEU

La Manufacture Chanson

124 avenue de la République

75011Paris

En direct sur notre chaîne

https://www.twitch.tv/manufacturechanson

ACCÈS

ENTRÉE LIBRE sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T19:30:00+02:00 – 2023-05-23T21:30:00+02:00

