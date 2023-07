Acta est fabula CCNR / Yuval Pick La Manufacture CDCN Bordeaux, 29 mars 2024, Bordeaux.

Acta est fabula

CCNR / Yuval Pick Vendredi 29 mars 2024, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 26€ – tarif réduit 16€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 12€ – carte Manuf’ 20€ – carte Manuf’ réduit 12€ – tarif infidèle plein 23€ – tarif infidèle réduit 13€

DANSE

CCNR / Yuval Pick

ven. 29 mars – 20h

60 min. – à partir de 12 ans

La question du collectif et le rapport à la musique sont l’ADN du travail de Yuval Pick. Existe-t-il encore dans notre société des symboles partagés par tous et toutes, autour desquels il soit possible de nous rassembler ? La pièce est-elle réellement terminée, comme semble le suggérer le titre ? C’est autour de ces questions que l’envie lui est venue de créer, avec les interprètes de sa compagnie, « quelque chose qui nous fédère, dans un espace donné, à notre échelle, à partir des singularités de chacun ». Sur des chansons – ferments de la mémoire collective – savamment recomposées pour l’occasion, les danseur·euse·s n’hésitent pas à donner de la voix, voire à déployer un humour grotesque au diapason de leur singulière énergie, pour faire converger leurs singularités vers un utopique unisson.

– – – –

AUTOUR :

+ BLABLA à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/29-03-2024-20-00-acta-est-fabula »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/acta-fabula-est-yuval-pick-ven-29-mars-2024-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

danse spectacle

© Romain Tissot