Souffle – Cie Morphose / Soraya Thomas La Manufacture CDCN Bordeaux, 22 mars 2024, Bordeaux.

Souffle – Cie Morphose / Soraya Thomas Vendredi 22 mars 2024, 19h30 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

DANSE

Cie Morphose / Soraya Thomas

ven. 22 mars – 19h30

55 min – à partir de 10 ans

Dernier volet d’un triptyque consacré à la révolte et à l’intime, Souffle est une allégorie dansée de notre époque : la chorégraphe réunionnaise Soraya Thomas l’a conçue comme « un temps de répit », de « calme inquiet » avant la tempête, fortement inspirée du climat de son île. Chez elle en effet, l’engagement est toujours politique autant que physique. Sur un plateau en perpétuel mouvement, sorte d’espace onirique où des ventilateurs créent transparences et tremblements, les 6 interprètes s’entrechoquent ou se soutiennent, se heurtent ou s’épaulent. Entre accélération et suspension, au-dessous du volcan, ils et elles semblent donner corps à l’idée même de résilience.

avec le soutien de l’Agence culturelle de la Dordogne

en partenariat avec l’ONDA dans le cadre du dispositif TRIO(S) dans le cadre d’une tournée en rance métropolitaine, avec l’Opéra de Limoges et l’Odyssée à Périgueux.

AUTOUR :

+ BLABLA : à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

+ pour les danseur·euse·s pros ou en formation :

masterclass avec Soraya Thomas, jeu. 21 mars 13h-15h30

Weekend dance autour de la pièce, sam. 23 et dim. 24 mars 2024

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux

2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:25:00+01:00

