Ecrire & transmettre la danse avec le PESMD, CRR, CNSMDP La Manufacture CDCN Bordeaux, 17 février 2024, Bordeaux.

Ecrire & transmettre la danse avec le PESMD, CRR, CNSMDP Samedi 17 février 2024, 18h30 La Manufacture CDCN entrée libre sur réservation

RESTITUTIONS DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

sam. 17 février 18h30 / env. 60 min – tout public

Écrire et transmettre la danse est le résultat d’un projet de grande envergure. Imaginez ! Il rassemble Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Le Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et La Manufacture CDCN dans un seul but : transmettre le mouvement par la symbolisation ou de corps à corps. Car oui, la danse s’écrit, et de bien des façons ! Cela peut être très libre ou très structuré comme dans les systèmes Laban et Benesh par exemple. Le résultat de ces travaux donnera lieu à deux journées de restitutions publiques, sur le plateau de La Manufacture CDCN à Bordeaux.

– – – –

Projet rassemblant le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, le Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris – direction Emilie Delorme et La Manufacture CDCN.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/17-02-2024-18-30-ecrire-et-transmettre-la-danse »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/ecrire-et-transmettre-la-danse-restitutions-de-projets-pedagogiques-ven-16-sam-17-fevrier-2024-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T18:30:00+01:00 – 2024-02-17T19:30:00+01:00

2024-02-17T18:30:00+01:00 – 2024-02-17T19:30:00+01:00

restitutions danse travail

©Pierre Planchenault