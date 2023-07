JE DIS ELLE, d’après « Cet amour-là » de Yann Andréa et « Ecrire » de Marguerite Duras – monsieur Kaplan La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Samedi 20 janvier 2024, 20h30
La Manufacture CDCN
tarif unique 8€
PLURIDISCIPLINAIRE
Je dis elle d'après Cet amour là de Yann Andréa et Écrire de Marguerite Duras
monsieur Kaplan
sam. 20 janvier – 20h30 / 40 min

Un dispositif tout de blanc tendu, une table, trois chaises et trois comédien·e·s, vêtu·e·s aussi de blanc comme dans le cinéma de Marguerite Duras. Il et elle sont attablé·e·s en quête de mots et d’images tissant une œuvre hybride. Trois personnages – Marguerite Duras, Yann Andréa et Elle – en quête de metteur en scène. En l’occurrence, celui qui les réunit tou·te·s trois sur le plateau, Arnaud Poujol, sait de quoi il voudrait parler : Je dis Elle est le deuxième volet d’une trilogie à travers laquelle il entreprend avec une infinie sensibilité de faire résonner ce monument qu’est Duras. Centré sur Cet amour-là, le livre que Yann Andréa, dernier amour de Duras, a consacré à leur histoire, il donne à voir l’indicible au cœur de cette œuvre singulière, où l’ineffable côtoie l’évidence d’une chanson d’Hervé Vilard.

dans le cadre de Trente Trente / rencontres de la forme courte

dans le cadre de Trente Trente / rencontres de la forme courte

en coréalisation avec l'OARA – Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine
La Manufacture CDCN
226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux
Bordeaux

