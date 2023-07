The Very Last Northern White Rhino – Gaston Core La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

The Very Last Northern White Rhino – Gaston Core
La Manufacture CDCN Bordeaux, 16 janvier 2024, Bordeaux.
Mardi 16 janvier 2024, 20h00
DANSE
The Very Last Northern White Rhino
Gaston Core
mar. 16 janvier -20h / 40 min – tout public

Impressionné par un reportage du New York Times sur Fatu et sa fille Najin, ultimes représentantes de l’espèce des rhinocéros blancs, Gaston Core, chorégraphe argentin installé à Barcelone, a eu envie d’invoquer ces deux figures terriblement humaines pour mieux conjurer ses angoisses face au sombre état du monde. Avec la complicité du danseur Oupouy, il s’est employé à déconstruire méthodiquement la grammaire des danses que celui-ci pratique, essentiellement urbaines (hip-hop, krump, finger tutting) ou d’inspiration africaine (coupé-décalé). Ou plutôt à les décontextualiser, en déjouant leurs dynamiques, leurs espaces, leurs figures. En résulte un solo à la fois abstrait et animal, puissant et mélancolique.

AUTOUR :

masterclass avec Gaston Core lun. 15 janvier 10h-12h30 (réservé aux danseur·euse·s pro ou en formation)

dans le cadre du festival Trente Trente – Les rencontres de la forme courte

