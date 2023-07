ERATO – Femke Gyselinck / GRIP La Manufacture CDCN Bordeaux, 16 janvier 2024, Bordeaux.

ERATO – Femke Gyselinck / GRIP Mardi 16 janvier 2024, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

SOIREE DANSE TRENTE TRENTE

Femke Gyselinck / GRIP

mar. 16 janvier -20h

17 min – tout public

C’est sous le patronage d’Erato, la muse de la poésie lyrique et érotique, et non de sa soeur Euterpe, muse de la musique, que Femke Gyselinck a placé ce bref et intime solo par lequel elle tente de traduire le réconfort, la distraction, la passion, la joie et la beauté que la musique peut procurer. Ou peut-être est-ce pour mieux souligner la capacité de celle-ci à exprimer l’indicible ? C’est en tout cas un vibrant corps-à-corps qu’elle engage avec elle le temps de trois chansons tout en contrastes – le R&B dancehall de Palmistry, la pop mélancolique de Gwilym Gold, la neo-soul australienne d’Hiatus Kaiyote. Trois enthousiasmantes « chorés » contemporaines fusionnant la musique et l’expression physique, la maîtrise et l’abandon, l’intimité et la liberté.

dans le cadre du festival Trente Trente – Les rencontres de la forme courte

soirée danse Trente Trente : deux solos ERATO + The Very Last Northern White Rhino

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:20:00+01:00

danse solo

©Robbrecht Desmat