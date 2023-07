O – Chloé Moglia La Manufacture CDCN Bordeaux, 20 décembre 2023, Bordeaux.

O – Chloé Moglia Mercredi 20 décembre, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

Chloé Moglia

mer. 20 décembre – 20h

50 min – tout public

Virtuose de la suspension, artiste d’une présence et d’une puissance rares, Chloé Moglia continue avec O d’explorer les lignes en arabesque. Après les courbures ou les spirales, c’est ici un cercle dont il est impossible de faire le tour. Un cercle qui en contient d’autres, un cercle qui pourrait ressembler à notre Terre. Filant en funambule et en poétesse toutes les métaphores que lui autorise son titre – de l’O-zéro à l’O-eau -, elle nous conte sans mot dire une multitude d’histoires ; des histoires nourries de lectures singulières – sur notre anthropocentrisme, sur nos liens avec la nature – dont des fragments, écrits ou dessinés, affleurent tout au long du spectacle… Avec le public, tout proche, qui fait corps avec elle, Chloé Moglia parvient à suspendre le temps pour partager sa vision et créer un rare et bienfaisant sentiment de communauté. Son cercle est aussi le nôtre.

– – – –

conception et réalisation Chloé Moglia / création musicale Marielle Chatain / création lumière Arnaud Lavisse / conception et construction de la structure Eric Noel et Silvain Ohl / régie son Clément Crubilé / voix enregistrées Iseut Dubet et Chloé Moglia / administration et Production Rhizome, Lucie Vignal, Marie Chénard et Mélissa Guey / diffusion Florence Bourgeon / photo ©Charles-Henry Frizon

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T20:50:00+01:00

©Charles-Henry Frizon