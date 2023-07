Post scriptum – Georges Appaix La Manufacture CDCN Bordeaux, 14 décembre 2023, Bordeaux.

Post scriptum – Georges Appaix Jeudi 14 décembre, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

PLURIDISCIPLINAIRE

Georges Appaix

jeu. 14 décembre – 20h

45 min. – à partir de 12 ans

Au lendemain de la cessation des activités de sa compagnie La Liseuse, Georges Appaix était invité par le CN D (Centre National de la Danse) à publier Post-scriptum, poursuivant sur le papier le travail d’écriture chorégraphique et vocale entamé sur les plateaux voilà quatre décennies. De ce livre a naturellement germé l’idée d’une forme scénique, objet modeste et hybride pour lequel le chorégraphe de 70 ans s’est assuré la complicité de sa collègue et amie Carlotta Sagna. S’adressant au public, l’un et l’autre se passent la parole, esquissent des pas de danse, jouent de la musique… A mi-chemin de la lecture et de la performance, ce touchant post-scriptum scénique se nourrit des lieux et des créations qui ont rythmé un parcours singulièrement cohérent.

conception, textes et mise en scène Georges Appaix / interprétation Georges Appaix et Carlotta Sagna / photo ©Renaud Vercey

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/14-12-2023-20-00-post-scriptum »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/post-scriptum-georges-appaix-jeu-14-decembre-2023-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}]

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T20:45:00+01:00

©Renaud Vercey