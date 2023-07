ZAK RYTHMIK – Viadanse / Eric Lamoureux & Héla Fattoumi La Manufacture CDCN Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux.

ZAK RYTHMIK – Viadanse / Eric Lamoureux & Héla Fattoumi Mardi 5 décembre, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 26€ – tarif réduit 16€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 12€ – carte Manuf’ 20€ – carte Manuf’ réduit 12€ – tarif infidèle plein 23€ – tarif infidèle réduit 13€

DANSE

Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

mar. 5 décembre – 20h

50min. – à partir de 6 ans.

À l’origine, il y a AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée, une pièce chorégraphique et musicale réunissant 12 jeunes danseur·euse·s du continent africain autour du percussionniste virtuose Xavier Desandre Navarre. Impressionnés par l’empathie suscitée par ce spectacle, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux ont imaginé une version concentrée de cette grande forme, apte à rencontrer tous les publics. Aux percussions endiablées, les cinq interprètes répondent en frappant leurs mains, leurs corps, leurs pieds, en usant de leur voix ou de Boomwhacker, ces tubes sonores dont elles et il explorent toutes les ressources… Conjuguant une impressionnante énergie et une précision quasi (calli) graphique, ZAK RYTHMIK est une ode euphorisante à la joie du rythme.

– – – –

AUTOUR :

+ BLABLA : à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

+ masterclass avec Eric Lamoureux lun. 4 décembre 13h-15h30 (réservé aux danseur·euse·s pro ou en formation)

+ Weekend dance autour de la pièce Zak Rythmik les 2 & 3 décembre 2023

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/05-12-2023-20-00-zak-rythmik »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/zak-rythmik-hela-fattoumi-eric-lamoureux-mardi-5-decembre-2023-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/professionnels/#masterclass »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#weekend-dance »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:50:00+01:00

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:50:00+01:00

danse spectacle

©Michel Petit