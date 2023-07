MATIÈRE(S) PREMIÈRE(S) – Cie par Terre / Anne Nguyen La Manufacture CDCN Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux.

MATIÈRE(S) PREMIÈRE(S) – Cie par Terre / Anne Nguyen Mardi 28 novembre, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

DANSE

Anne Nguyen / Cie par Terre

mar. 28 novembre – 20h / 55 min – tout public

Avec Matière(s) première(s), Anne Nguyen propose un « voyage initiatique » dans l’univers des cultures africaines urbaines. Familière du Congo, où elle mène depuis 20 ans un fructueux compagnonnage avec l’artiste Faustin Linyekula, elle a voulu célébrer ces danses sensuelles et frénétiques, ancrées dans des racines multiculturelles à la fois traditionnelles et urbaines, qui ramènent au langage primordial du corps et font aujourd’hui vibrer la jeunesse du monde entier. Mais aussi sonder en creux notre regard sur l’Afrique, et le lien que notre imaginaire collectif occidental peut entretenir avec les cultures traditionnelles. Avec beaucoup de poésie, Matière(s) première(s) articule ainsi un propos politique à une débauche d’énergie déjà profondément libératrice.

– – – –

dans le cadre du dispositif Artiste associée, dispositif soutenu par le ministère de la Culture.

en partenariat avec la CitéCirque – CRÉAC de Bègles

– – – –

AUTOUR :

+ masterclass avec Anne NGuyen lun. 27 novembre de 10h à 12h30 (réservé aux danseur·euse·s pro ou en formation) – autour de Matière(s) première(s) et Underdogs

+ BLABLA : à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

danse danses africaines

©Patrick Berger