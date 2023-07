Construire un feu – La Tierce La Manufacture CDCN Bordeaux, 21 novembre 2023, Bordeaux.

Construire un feu – La Tierce Mardi 21 novembre, 19h30 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

mar. 21 novembre – 19h30

65 min – à partir de 10 ans

Les créations de La Tierce impressionnent toujours par leur faculté à produire une infinie poésie avec une rigoureuse économie de moyens, à harmoniser la réduction et la générosité. Construire un feu – qui n’a de commun avec le texte de Jack London que son titre – va encore plus loin dans le dénuement. Quatre cailloux, trois boîtes d’allumettes, cinq ocarinas, et les seules lumières de la salle qui les accueille : c’est avec ça que la compagnie aborde sa première pièce de groupe, guidée par une lancinante question : est-il encore possible aujourd’hui de faire une pièce sans rien ajouter au monde, de soulever ce qui est déjà là plutôt que de surenchérir ? C’est ainsi du lieu même où ils jouent, du temps qu’il fait et des personnes qui les regardent que doit provenir l’étincelle. Avec en creux, la tentative de faire ensemble une pièce qui pourrait exister à n’importe quelle époque : mêmes celles – passées ou à venir – dont nous ne savons rien.

La Tierce est artiste en compagnonnage avec La Manufacture CDCN

en coréalisation avec l’OARA – Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

+ BLABLA : à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

